Bettiol di scena nelle Fiandre con nuovo look

(Di domenica 31 marzo 2024) È la corsa che ama anche perché l’ha vinta di forza per distacco nel 2019. È il Giro dellain programma oggi nel giorno di Pasqua, e che vedrà tra i suoi atleti più attesi il toscano di Castelfiorentino Alberto, recente vincitore della Milano-Torino. Ma attenzione la sua squadra oggi cambia abbigliamento, e quindi non cercate in Tv la classica maglia rosa della Ef Education Easypost. Di colore rosa il team statunitense avrà infatti solo il casco, per il resto maglie e biciclette saranno bianche e nere. "Un– hanno fatto sapere dal team diretto da Jonathan Vaughters - un omaggio a tutti i corridori che nella storia hanno affrontato il pavé e pedalato nel vento".ed i suoi compagni di squadra, indosseranno una maglia nera con fascia bianca sul petto dove sarà scritto il ...

