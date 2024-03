Berlusconi | ai giudici non rimane che il fantasma di Silvio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024)comes back, la nostalgia dei magistrati per il Cavaliere- anche da mortopossiede sempre una sua indiscutibile attrattiva. Accade che, nella reazione della Anm sui test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati, l'argomento principe torni ad essere l'indimenticata “teoria psichiatrica” che sulle toghe espressein un intervista a The Spectator nel 2003. A rispolverarla, è stato per primo il quotidiano La Repubblica: «Questisono doppiamente matti! Per prima cosa perché lo sono politicamente; secondo, sono matti comunque. Per fare quel lavoro» spiegò l'allora presidente del Consiglio. «Devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dalla razza umana», disse il Berlusca al collega Nicholas Farrell. ...