Bergoglio rivela | Cercarono di usarmi per sabotare l' elezione di Ratzinger

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Nel Conclave del 2005 "di" per non far eleggere Papa, il cardinale Joseph Ratzinger. È quantoPapa Francesco nel libro-intervista "El sucesor" (Il successore), nel quale parla dei suoi ricordi con Benedetto XVI. Il volume, scritto con il giornalista spagnolo Javier Martinez-Brocal, uscirà mercoledì 3 aprile, oggi il quotidiano spagnolo Abc ne anticipa un capitolo. "In quel conclave - la notizia è nota - mi usarono", racconta Francesco che spiega che se i cardinali giurano di non parlare di ciò che accade in un Conclave, i Papi possono farlo. "È successo - racconta quindi - che ho ottenuto quaranta voti su centoquindici nella Cappella Sistina. Sono bastati per fermare la candidatura del cardinale Joseph Ratzinger, perché, se avessero continuato a votarmi, non sarebbe riuscito a raggiungere i due terzi ...