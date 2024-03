Bento Inter | nodo sulla trattativa di mercato Ecco perché

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 31 marzo 2024), l’Athletico Paranaense non fa sconti! Nerazzurri sul portiere da oltre un anno: le ultime sul brasiliano Per la porta del futuro dell‘il nome è quello di: ritenuto l’identikit perfetto per affiancare Sommer a partire dalla prossima stagione per poi sostituirlo nei prossimi anni. Tanta la concorrenza, e la strada è tutta in salita. Tuttosport spiega come i nerazzurri