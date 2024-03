Bento-Inter | corteggiamento lungo La volontà non basta | le cifre richieste – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) L’sogna e lavora per ottenerema tutto è in salita: la clausola e la concorrenza mettono i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. TuttoSport fa il punto. QUADRO GENERALE – Il portiere dell’Athletico Paranaense fa gola all’ma non è di certo una novità. Come conferma l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, ilnerazzurro nei confronti didura dall’inizio del 2023. La dirigenzaista, infatti, si mosse – attraverso un sondaggio – per tentare di arrivare per arrivare prima e portare a Milano l’estremo difensore. La missione venne poi rimandata di un anno, visto che la clausola rescissoria imposta dall’Athletico Paranaense è di ben 60 milioni di euro. Attualmente da quel punto di vista la situazione non è sicuramente migliorata, ma è certo che il ...