Bene la difesa Gatto vero leader e Agyemang super

(Di domenica 31 marzo 2024) Perucchini 6,5: pochi interventi, ma decisivi come quello su Zilli. Per il resto il solito punto fermo. Cella 6,5: sempre puntuale, gioca un’ottima partita di estrema attenzione e precisione, mai un momento di esitazione. Mondonico 6,5: il solito gigante delladorica, inabile di testa, peccato non sfrutti l’occasione da gol nella ripresa. Pasini 6,5: ci mette l’esperienza ogni volta che serve, una prova di solidità. Barnabà 6: prende progressivamente coraggio sulla fascia, non si fa mai intimorire in fase di copertura, finisce coi crampi. Prezioso 6: comincia con troppa vigoria e rischia di lasciare l’Ancona in dieci. Nel complesso, però una buona prestazione, sfiora il gol prima del cambio nella ripresa. Basso 6: entra subito in partita e ci mette la grinta.6,5: rinato, ritrovato, il capitano detta ...