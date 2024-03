Beautiful streaming | replica puntata del 31 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 31 marzo 2024) Triplo appuntamento oggi domenica 31, con la soap americana. Ecco iper rivedere gli interi episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Grazie a Douglas, Steffy capisce che Thomas ha usato un altro dei suoi malefici stratagemmi ai danni di Brooke. Carter affronta Bill per difendere Katie. Fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge, ma qualcosa di inatteso sta per accadere: Steffy, infatti, ha scoperto l’inganno di Thomas ai danni di Brooke. Poco prima che inizi la cerimonia nuziale, Steffy racconta a Taylor che è stato Thomas, e non Brooke, il vero autore della telefonata ai servizi sociali su ...