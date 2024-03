Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi | l' intervista a Verissimo

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella puntata speciale didedicata al Grande Fratello,ha condiviso riflessioni profonde sul suo percorso nel reality e sul lutto che l'ha colpita. Durante l', ha scherzato sull'esperienza vissuta tra le quattro mura della Casa di Cinecittà, ammettendo che avrebbe trovato maggior senso nella partecipazione se avesse vinto. Tuttavia, con ironia ha accettato il suo percorso così come è stato. Ma l'argomento più toccante è stato il ricordo del padre, scomparso all'inizio dell'anno.ha parlato con profonda emozione della sua decisione di lasciare questo mondo, spiegando che negli ultimi anni non si sentiva più dignitoso: "Credo che sia molto più sereno adesso, è andato a trovare le sorelle e la mamma. Qua non era più sereno. In un certo senso riconosco di avere ...

