Beatrice Luzzi a Verissimo | “Con Giuseppe ho messo un punto fermo” | Video Mediaset

(Di domenica 31 marzo 2024)ha parlato della sua vita. La protagonista del GF si è emozionata parlando del padre, ma ha anche sottolineato che erano anni che stava male e che non si muoveva dalla sua camera e non viveva davvero più.ha parlato poi dei coinquilini dicendo di non aver capito come mai nell’ultimo mese fosse tutti carini con lei., infine, si è ritrovata davantie ha detto: “Houn“. Nessuna possibilità dunque.

