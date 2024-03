Bassetti | la Commissione d' inchiesta Covid dovrà valutare le decisioni politiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) L'obiettivo dellaparlamentare d'non deve essere quello di crocifiggere qualcuno, ma di imparare per il futuro, affinché, se dovesse arrivare una nuova emergenza, non ci trovi più impreparati. E non capisco questa avversione da parte di una certa politica, che ha paura di finire sul banco degli imputati. Perché è chiaro che è stata la politica a prendere lefondamentali ed è giusto che si assuma le proprie responsabilità. Diverso se qualcuno ha sbagliato qualcosa in qualche ospedale. Lì è la Procura che deve accertare se sono stati sperperati soldi pubblici». Commenta così l'apertura del fascicolo a Parma Matteo, primario di Infettivologia al San Martino di Genova.Professor, se le chiedessi di fare un salto nel passato al suo ...