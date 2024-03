Basket | Serie A | Mannion è irreale | ma vince Brescia Successi anche di Milano e Venezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) In attesa del posticipo che vede impegnata la Virtus Bologna, la Germanisi gode la vetta in solitaria, rialzandosi dopo due sconfitte consecutive con la vittoria sul campo della Openjobmetis Varese per 95-92. Ai lombardi non è bastato un Nicosemplicemente incredibile, con il play azzurro che è stato capace di chiudere l’incontro con 37 punti e 39 di valutazione.ha trovato un Miro Bilan da 25 punti, 11 assist ed un clamoroso 42 di valutazione, che è stato decisivo nel finale di partita insiemea C.J. Massinburg. Varese ha sfiorato l’incredibile rimonta, ma la preghiera da centrocampo disi è fermata sul ferro. Dopo la sconfitta in Eurolega contro lo Zalgiris, l’Olimpiaritrova subito il successo in campionato, battendo in volata la ...