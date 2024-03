Basket | Serie A | Brescia espugna Masnago e si riprende la vetta Bene Venezia e Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Bologna, 30 marzo 2024 – In attesa del posticipo di Pasquetta che vedrà la Virtus Segafredo Bologna impegnata in casa contro l’Estra Pistoia, la Germaniha vinto il derby lombardo piegando 95-92 la Openjobmetis Varese e si è ripresa almeno momentaneamente lain solitaria del campionato diA di: i biancoblù, dopo aver rincorso nel primo tempo, hanno messo la freccia del sorpasso con un parziale di 28-19 messo a segno nel terzo quarto e nel finale hanno piazzato poi il colpo di reni vincente grazie alla freddezza in lunetta di Petrucelli e Della Valle, che hanno reso vani tutti gli sforzi di un incontenibile Nico Mannion, arrivato a quota 37 punti. Sul fronteno c’è da segnalare anche la prestazione maiuscola di Miro Bilan, autore di 25 punti conditi da 7 rimbalzi. ...