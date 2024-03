Basket giovanile Memorial Pederzini | ultimo atto del torneo La finale tra Reggio Emilia e Treviglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Seconda giornata di grandi emozioni al, che ha sancito le finaliste delU14. La Gruppo Masciocompie il colpaccio e, dopo il successo della Reggiana in mattinata, sconfigge Virtus Emilbanca Bologna in una sfida di altissimo tasso tecnico e di intensità e si aggiudica il posto in. Dal girone B emerge in testaJolly, che ha battuto la Benedetto 1964 e Latina. Il secondo posto nel gruppo va alla Fortitudo Academy, che sconfigge i padroni di casa al supplementare in un match combattuto. La finalissima sarà tra Gruppo Mascioe Jolly