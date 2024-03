Basket B nazionale Jesi Academy | arriva l’undicesimo risultato utile consecutivo | 69-72 a Ravenna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 31 marzo 2024) Sempre a rincorrere la squadra di Ghizzinardi che vince in volata con i canestri di Varaschin e Marulli. Tiberti miglior realizzatore, 31 marzo 2024 – Undicesimoper il quintetto di Ghizzinardi che si impone aper 69-72. Dopo aver rincorso per tre parziali consecutivi, restando comunque sempre in partita, negli ultimi muniti si esalta e porta a casa un successo da grande squadra. Primo parziale 26-17 e poi prima del riposo lungo ancora formazione di casa che vince il secondo periodo: 17-16. In una serata dove in attacco si pecca di precisione più del solitotiene sempre testa al Te fa suo il terzo parziale, 15-20, restando a contatto nel punteggio complessivo: 58-53. Quando il tabellone segna 1’35” dalla sirena ...