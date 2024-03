Bari | ferito 22enne | due fermati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 14.40 Fermata una donna di 36 anni e un ragazzo di 16 per il ferimento ieri sera di una Sannicandro di. Il giovane, con piccoli precedenti, è stato raggiunto da colpi di pistola al tornace mentre si trovava in piazza.Riverato e sottoposto a intervento chirurgico, è in prognosi riservata. La donna e il minorenne sono statiper tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo.Si indaga per stabilire la dinamica dell'accaduto e il movente.