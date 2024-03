Barbara Foria ad Amici 23 | “Amatevi | fregatevene del giudizio degli altri” | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 31 marzo 2024)ad23 ha fatto un monologo molto divertente, ma anche moto profondo. La comica ha sottolineato quanto fosse bella Lorella Cuccarini. Una vera e propria forza della Natura. Nel lungo discorso, però, tra battute e quant’altro, ha detto a tutte le ragazze presenti di amarsi e di fregarsene dei giudizi. Di non stare davanti allo specchio a schiacciare le gambe per vedere la cellulite, perché quella è una amica fedele che non ti abbandona mai. Ecco il bellissimo messaggio che ha lanciato nelTv.