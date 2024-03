(Di domenica 31 marzo 2024) Il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini parla di un tetto del 20 per cento di alunniper classe. Nell’hinterland di Milano c’è però una realtà che vive quotidianamente l’incontro die adulti di diverse origini ed etnie. Stiamo parlando di, la città più multietnica d’Italia, con circa 12mila abitanti, di cui più di quattrmila di origini straniere, appartenenti a 83 diverse etnie. L’istituto comprensivo Gianni Rodari, in particolare, avrebbe il più alto tasso di alunnidi tutta Italia. Qui il, quanti lavorano nelle scuole, le associazioni del terzo settore e le parrocchie si impegnano quotidianamente perché si crei una vera comunità e nessuno si senta escluso o peggio ancora “sbagliato“ o di serie B. "Tutti i giorni la scuola e le ...

Baranzate Comune multietnico: "Non sono stranieri, solo bambini" - Il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini parla di un tetto del 20 per cento di alunni stranieri per classe. Nell’hinterland di Milano c’è però una realtà che vive quotidianamente ...ilgiorno

Abbattiamo le barriere. Un mese per denunciare gli ostacoli e i pericoli per chi è in carrozzina - Un giro con una persona disabile sulla sedia a rotelle per le vie di Baranzate. Va bene in alcune vie, in altre c’è ancora tanto da fare. Il Comune ha appena comunicato la possibilità di compilare un ...ilgiorno

Aiutò il boss, arrestato il responsabile dei Lavori pubblici di Limbiate; Ramadan a Saronno l’Iftar più grande d’Italia - La notizia di apertura della nuova edizione del Notiziario arriva da Limbiate: il responsabile dei Lavori pubblici in Comune è stato arrestato con l’accusa di essere uno dei fiancheggiatori del boss ...ilnotiziario