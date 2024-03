(Di domenica 31 marzo 2024) Speranza finita per il piccoloSoleil, ildi duee mezzonel luglio del 2023 in. Asparizione, sabato i resti del piccolo sono stati ritrovati...

A Longare, nel Vicentino, un Bambino di due anni è stato trovato morto nel bagno di casa . Secondo le prime ricostruzioni, la mamma stava lavando il figlio, si è allontanata per pochi istanti e ... (ilfattoquotidiano)

Osimo , 29 marzo 2024 – Schianto in serata a Osimo Stazione . Due auto si sono scontrate frontalmente. Una è finita nell'area verde che costeggia la carreggiata. feriti in maniera non grave due ... (ilrestodelcarlino)

CIV al fianco della Dynamo Camp Onlus per beneficenza - La Onlus che si occupa di aiutare i bambini del continente nero promuove un viaggio lungo l’Italia per promuovere la propria attività. “Bikers: dalla Sicilia alle Alpi” ha lo scopo di sensibilizzare g ...insella

Bambino di due anni scomparso in Provenza, le ossa di Emile trovate dopo otto mesi: erano vicine alla casa dei nonni - Speranza finita per il piccolo Emile Soleil, il Bambino di due anni e mezzo scomparso nel luglio del 2023 in Provenza. A otto mesi dalla sparizione, sabato i resti del piccolo sono stati ritrovati nei ...leggo

Baranzate, Comune più multietnico d’Italia: "Non sono stranieri, solo bambini" - Il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini parla di un tetto del 20 per cento di alunni stranieri per classe. Nell’hinterland di Milano c’è però una realtà che vive quotidianamente ...ilgiorno