Badosa senza Tsitsipas | si “consola” con Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 31 marzo 2024)” Paula, che si è improvvisamente ritrovatail suo fidanzato Stefanos: ecco cosa sta succedendo. Che Jannik Sinner non ci sarebbe stato era già cosa nota. Tanto è vero che i suoi sostenitori,aspettare oltre, avevano iniziato in tempi non sospetti la loro rivolta a mezzo social. A nulla sono valse, tuttavia, le proteste degli estimatori dell’altoatesino, sconcertati dall’inspiegabile esclusione del loro beniamino. Di lui, non si sa perché, continua a non esserci traccia. Paula(Instagram) – ilveggente.itEd è paradossale che sia così, a ben vedere. Essendo l’azzurro appassionato di videogiochi, escludiamo che possa essersi rifiutato di apparire nel videogioco più atteso dell’anno, ovvero TopSpin 2K25. Come vi ...