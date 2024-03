Bach e Haydin | due giganti della musica nati nello stesso giorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Cosa associa la cittadina tedesca di Eisenach e il paesetto austriaco di Rohrau è una data: il 31 di marzo. Si tratta, evidentemente, di unla cui collocazione astrologica ci induce a credere che, chi nasca sotto quella stella, possieda, per così dire, il bernoccolo. Perché a Eisenach, il 31 marzo del 1685, è nato uno dei più celebrati e geniali compositori di tutti i tempi: Johann Sebastian, iniziatore di una straordinaria progenie di musicisti straordinari. A Rohrau, invece, lo, ma nel 1732, è venuto al mondo Franz Joseph: quello che ha, secondo molti criticili, inventato la sinfonia e il quartetto d’archi o, che, perlomeno, ne ha codificato i canoni: delle prime, ne compose 104 e dei secondi 68, ...

