“Avevo competenze giuste ma mi hanno scartata da un lavoro perché al colloquio non ero truccata” | lo sfogo della tiktoker diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Si può decidere di non assumere una persona solamente per il suo aspetto fisico o per come si presenta? Insomma, l’abito fa il monaco, oppure no? E, nel dettaglio, è possibile respingere una candidata unsolo? Tutte queste domande sono state scatenate da unopostato sui social da Melissa, unastatunitense che ha raccontato cosa le è successo dopo undi. “Ho partecipato a unper un. È andato bene,una risposta per ogni domanda che mi è stata posta – spiega Melissa nel video – La mia esperienza, il mio background erano in linea con ciò che era stato richiesto”. Per questo la donna era abbastanza tranquilla sull’esito del ...