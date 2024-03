Autorizzato il progetto di Parco Eolico off-shore a Largo di Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024- IlOff-disi farà: è arrivato infatti l’ok da parte del Ministero che ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) presentata ormai da 2 anni, grazie alla quale potranno essere realizzate le previste 27 turbine eoliche galleggianti, tra 22 e 40 km dalla costa, su fondali profondi da 150 a 400 metri, per una produzione energetica di 540 MW. “Le pale eoliche adisono un fondamentale cantiere della transizione ecologica che ora può finalmente vedere la luce – commentano Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -. Siamo ad un passaggio importante e positivo per la ...