Autonomia differenziata | Manfredi | Una legge che farà collassare l’Italia E invoca la mobiltazione popolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 31 marzo 2024) Trasformare la “battaglia contro l’in una battaglia”, perche’ “ci troviamo di fronte a unache fara’” e perche’ questa“e’ un punto di non ritorno, sara’ difficile cambiarla”. E’ la valutazione del consigliere regionale della Campania Massimiliano(Pd), avvocato e gia’ deputato. Peruno dei momenti imprescindibili della opposizione alla riforma Calderoli e’ il coinvolgimento della popolazione, che sembra non conoscere pienamente la questione. “Un sondaggio dell’Eurispes di sei mesi fa diceva che quasi la meta’ dei cittadini campani erano favorevoli all’ma poi dal sondaggio emergeva che quegli stessi cittadini non ne avevano ...