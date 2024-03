Auto si schianta contro un muro | Gioia Muliere muore a 20 anni | grave il fidanzato

(Di domenica 31 marzo 2024) Un giovane di 20, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato santo e domenica di Pasqua a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Era con il suo...

Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura si è incendiata. La targa è... (leggo)

Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura si è incendiata. La targa è... (leggo)

Ivrea, si schianta una Ferrari, morta la coppia a bordo - Grave incidente in questa mattinata di Pasqua, sulla bretella Autostradale Ivrea – Santhià, dopo la galleria di Passo d’Avenco, in direzione di Milano, nel territorio di Alice Castello. Due persone so ...tag24

Auto si schianta contro un muro: Gioia muore a 20 anni, grave il fidanzato - Un giovane di 20 anni, Gioia Muliere, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato santo e domenica di Pasqua a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Era con il ...leggo

Lido, Auto si schianta contro la siepe in Gran Viale - L’incidente, verso le 15 del giorno di Pasqua, non ha coinvolto altre vetture e non ci sono stati feriti ...nuovavenezia.gelocal