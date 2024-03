Auto si ribalta sull’argine Gravi due ragazzi di 20 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) EMPOLI Tanta paura e molta apprensione per cinquerimasti feriti ieri mattina, intorno alle 6.30, a seguito di un brutto incidente avvenuto in lungarno Dante Alighieri a Empoli. Il gruppetto, tuttitra i 19 e i 22, viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo bianca, diretta verso il centro cittadino. A quanto appreso, in corrispondenza di un dosso, la vettura ha sbandato finendo sul marciapiede al lato destro della carreggiata. Nell’impatto sarebbe scoppiato un pneumatico che avrebbe proiettato l’dall’altra parte della strada dove è presente la pista ciclabile che costeggia il l’Arno. Ed è proprio lì,superiore del fiume, che l’ndosi, ha arrestato la sua folle corsa. Un metro più in là la parete inizia a scendere, a ...