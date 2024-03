Auto si ribalta in via Dante

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 31 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente è si è verificato ieri sera in via, angolo con viale Magna Grecia. Un’, per cause da accertare si èta su sé stessa. A bordo un giovane che non ha riportato gravi ferite. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, se una distrazione alla guida o alta velocità.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.