Auto finisce nel canale a Chioggia Morto un trentenne | vigile del fuoco si tuffa e salva una donna

Un vigile del fuoco fuori servizio ha salva to la vita di una giovane donna a Chioggia (Venezia) ieri notte. La 30enne e un coetaneo (purtroppo deceduto) sono finiti con l' Auto nel canale , per... (leggo)

droga e soldi dello spaccio sul l’auto a noleggio . Per questo gli agenti della Mobile di Como hanno arrestato un marocchino di 41 anni. I poliziotti lo hanno intercettato a Erba, in una delle zone ... (ilgiorno)

finisce con l’Auto nel fossato, una ventunenne riesce a salvarsi - Una giovane di 21 anni finisce con l'Auto in una scarpata a Lodi, rimanendo ferita ma fuori pericolo. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.ilgiorno

Furto di Auto: quando e come il ladro la fa franca anche in caso di arresto - Prima della riforma Cartabia, non era nemmeno necessario denunciare questo genere di furti: le forze dell’ordine, se avessero per ipotesi sorpreso un ladro d’Auto in azione, oltre ad arrestarlo (cosa ...livesicilia

