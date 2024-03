(Di domenica 31 marzo 2024) Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a, Venezia, per un’finita nel. Una donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte al luogo dell’, mentre un uomo è deceduto. Il capo reparto mentre era in casa ha sentito il rumore dell’finita nel corso d’acqua. Ha dato l’allarme e si è tuffato nel, riuscendo a tirare fuori per una porta posteriore la donna e metterla in salvo. Nel frattempo l’si è inabissata del tutto. I vigili del fuoco arrivati dae da Venezia con i sommozzatori e l’grù, hanno agganciato e recuperato l’. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la ...

La notte di Pasqua un Pompiere di Chioggia , in quel momento non in servizio, si è tuffa to in un canale dove era caduta una macchina uscita di strada e ha salva to uno dei passeggeri , una donna di 30 ... (ilfattoquotidiano)

Furto di Auto: quando e come il ladro la franca anche in caso di arresto - Prima della riforma Cartabia, non era nemmeno necessario denunciare questo genere di furti: le forze dell’ordine, se avessero per ipotesi sorpreso un ladro d’Auto in azione, oltre ad arrestarlo (cosa ...livesicilia

Auto finisce in canale, incidente mortale a Chioggia - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a Chioggia, Venezia, per un’ Auto finita nel canale. Una donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte al ...adnkronos

Chioggia, Auto finisce nel canale: morto un uomo, salvata una donna da un vigile del fuoco - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca' Pasqua a Chioggia (Venezia) per un'Auto finita nel canale: una donna salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte il luogo del ...msn