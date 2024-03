Auto con due 30enni va fuori strada e finisce nel canale | pompiere fuori servizio si tuffa e salva una ragazza Morto il guidatore

Dramma durante la notte di oggi domenica 31 marzo 2024, alle ore 1, in località Ca’ Pasqua a Chioggia (VE). Per cause da accertare un’auto è finita nel canale . Una donna è stata salvata da un vigile ... (thesocialpost)

Pioggia a Milano: l’acrboazia della cittadina per entrare in Auto con la strada allagata - È diventato virale sui social network il video di una donna costretta a «guadare» la pozza d’acqua che si è creata tra il marciapiede e la sua Automobile in seguito al forte temporale che ieri sera - ...video.corriere