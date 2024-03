Attenzione alle truffe prenotazioni viaggi | le raccomandazioni Polizia Postale e Booking per le vacanze sicure

(Di domenica 31 marzo 2024) Per prenotare inzza lontani dlegatedeio, le 5perdellaÈ una tematica di assoluta rilevanza, quella che si legadei proprie al rischio di incappare in. La questione legata, e dunque alla possibilità di poter prenotare inzza il proprioo è un argomento che sta a cuore a tutti, nonché al centro della collaborazione tra.com e la ...

Il controllo continuo della rete, per monitorare situazioni di pericolo e radicalizzazione, il rafforzamento dei presidi sui 28mila obiettivi sensibili individuati dopo il 7 ottobre, tra i quali... (ilmessaggero)

Milano – "Il delicato momento geopolitico internazionale impone un'elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolgerà la riunione dei Ministri e ... (ilgiorno)

Come per i fumatori “classici” anche gli utilizzatori di sigarette elettroniche sarebbero a rischio di cambiamenti nell’espressione del DNA del tutto paragonabili a quelli derivanti dal fumo delle ... (ilfattoquotidiano)

Attenzione: alle ore 2 di questa notte torna l'ora legale - > Stanotte alle 2 scatta l'ora legale, per cui gli orologi andranno portati avanti di un'ora. Come ogni anno, l'ultima domenica di marzo, in tutta l'Europa l'ora legale prenderà il posto dell'ora sola ...ladigetto

Slothana: la nuova meme coin di Solana che raccoglie $520.000 in poche ore - Nel settore delle criptovalute, spesso l’Attenzione è veicolata alle meme coin senza un’analisi approfondita. Tuttavia, è cruciale valutare se il token sia allineato alle tendenze di mercato, abbia un ...ilsaronno

Tajani: «Putin, segnali di debolezza. Giusto dare armi a Kiev e Israele si fermi su Rafah» - Le falle del sistema Putin a Mosca, l’ora più buia per l’Ucraina, la speranza che «il 2024 sia l’anno della pace». Poi la guerra in Medio Oriente ...ilmessaggero