Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 31 marzo 2024), spunta unda parte007 che afferma: “Lae Vladimir Putin sapevano dell’imminente attacco da parte dell’Isis” Per una organizzazione investigativa del Regno Unito non ci sono assolutamente dubbi: i servizi di sicurezza del Cremlino sapevano molto bene che poteva esserci una minaccia da parte dell’Isis nei giorni prima dell’attacco al “Crocus City Hall“. Ricordiamo che all’interno del teatro sono state uccise 144 persone. Un documento che arriva direttamente dal “Center” di Londra. Nel corso dello stesso viene menzionato come i terroristi tagiki siano stati coinvolti in questo attacco. Il presidente della, Vladimir Putin (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato dall’emittente ...