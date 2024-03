ATP Miami | Jannik Sinner lavora sulle variazioni in allenamento Si teme lo slice di Dimitrov – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Sisui dettagli.si sta preparando con grande attenzione per la Finale del Masters1000 di. L’altoatesino (n.3 del mondo) si è spinto per la terza volta nell’atto conclusivo di questo torneo e vuole vincerlo. Un successo che si tradurrebbe anche nel sorpasso in classifica generale ai danni di Carlos Alcaraz, diventando n.2 ATP. Un risvolto in classifica che, però, interessa fino a un certo punto, desideroso di fare una grande partita nella Finale in Florida. Non sarà un match facile perché dall’altra parte del campo ci sarà un Grigorche ha espresso nel corso del torneo un tennis sublime. A cadere sotto i colpi del bulgaro sono stati anche il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il n.5 del ranking, Alexander Zverev. Un giocatore dalle ...