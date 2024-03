Atp Marrakech 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 1 aprile con Fognini e Gigante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilcon glie l’didel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di. Ci sono i primi tre incontri del tabellone principale, ma soprattutto i quattro turni decisivi delle qualificazioni e ci sono due italiani in campo, vale a dire Fabioe Matteo, che proveranno a trovare il pass per il main draw in Marocco. Di seguito ecco lazione cono italiano (+2 ore di fusoo). CENTER COURT ore 12.30 Q2 (3) Barrere vs (6) De Alboran non prima delle ore 14.30 1T Van Assche vs Munar a seguire 1T Kotov vs (WC) Benchetrit a seguire 1T (7) Navone vs (WC) Dougaz COURT 2 ore 13.30 Q2 (1) ...