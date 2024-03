Atletica Lancio del disco | Venturelli conquista la medaglia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 800 METRI – Iniziata la prima serie maschile. 16.01 GETTO DEL PESO – Lancio a 18.01 per Francesco Trabacca, che si consolida in quarta ... (oasport)

Nuovo raduno regionale del Club Lazio per Matilde Casini e Riccardo Cianchelli, giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo - Del raduno faranno parte nuovamente due giovani della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Matilde Casini convocata nel salto in lungo e nel salto con l’asta e Riccardo Cianchelli convocato nel ...ilmessaggero

Atletica: negli Stati Uniti continua a brillare il fondista modicano Carmelo Cannizzaro - All'esordio all'aperto si è migliorato sui 3000 siepi correndo in North Carolina in 8'49". A New York pronto a andare in pista l'altro talento ibleo, lo sprinter Paride Iacono ...lasicilia

Tutto pronto per la 23ª edizione dei Sentieri Cervaschesi - Tutto pronto per la 23ª edizione dei Sentieri Cervaschesi, 3° Memorial Antonella Giordanengo, gara nazionale di Corsa in montagna valevole come 1ª prova del Trofeo regionale EcoPiemonte e1ª prova del ...ideawebtv