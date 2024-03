Atletica | Chebet e Kiplimo difendono il titolo ai mondiali di cross

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Si attendevano sulla scena le due star Beatricee Jacobe le due star le abbiamo avute. Entrambi erano stati chiamati a difendere ilconquistato in occasione degli scorsi campionatidied entrambi hanno messo in mostra una prova di altissimo livello, mantenendo l’oro nella gara assoluta. Ecco dunque come sono andati i campionatididi Belgrado 2024. Crediti foto: Athletics Kenya FacebookNella gara femminile il Kenya ha fatto un capolavoro assoluto, portando ben 5 atlete nei primi cinque posti della classifica assoluta femminile. A vincere però è stata ancora una volta lei, Beatriceche ha chiuso la gara in 31:05. Così ha poi parlato ai microfoni della World Athletics: “Non è facile ...