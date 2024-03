Atalanta | il punto infortuni | Zappacosta non preoccupa | per Scalvini timore stiramento

(Di domenica 31 marzo 2024) Anche in una giornata di festa come quella di sabato (30 marzo), con la straordinaria vittoria contro il Napoli, c’è una piccola nota stonata per l’, che dopo un periodo di grande serenità a livello diora vede l’infermeria tornare occupata, anche se non affollata. Al Maradona sono stati costretti a uscire per problemi fisici due giocatori a distanza di pochi minuti. Il primo a dare forfait è stato Davide, che ha chiamato la sostituzione intorno al 60?, rimpiazzato da Ruggeri. All’origine del dolore dalle prime analisi parrebbe esserci un fastidio di natura muscolare, probabilmente una contrattura, che sarà valutata nelle prossime ore. La squadra tornerà infatti al lavoro già domenica mattina. Sarà l’occasione per valutare anche lo stato clinico dell’altro giocatore uscito malconcio dal Maradona, cioè ...

Torino, 10 marzo 2024 – L’ Atalanta è uscita dal frullatore del tour de force delle prime quattro affrontate in sole due settimane con un punto buon o recuperato al Bologna quarto in classifica e ... (sport.quotidiano)

La trasferta all’Allianz Stadium si chiude con un pareggio per la Dea in rosso. La gara con la Juve non è mai una partita come le altre per me: affrontare i bianconeri e sperare di batterli ha ... (bergamonews)

Vincono Milan, Atalanta e Lazio - Pasqua alta per Milan, Atalanta e Lazio, Sabato Santo di passione per Juventus e Napoli. Il Milan blinda il secondo posto vincendo per 2-1 a Firenze, accorciando a -11 dall’Inter. Vince e convince la ...interris

Napoli-Zielinski, la rinascita nel giorno della via Crucis con l'Atalanta - Che deve dire Il punto è che non solo quando gioca gioca bene, ma gioca sicuramente meglio di quello che è stato preso come suo erede. Come oggi con l'Atalanta: non ha fatto chissà quali faville, ma ...ilmattino

Serie A, il Milan vince anche a Firenze; Juventus in crisi, battuta dalla Lazio; Atalanta a valanga sul Napoli - Questi i risultati del sabato prepasquale: Fiorentina-Milan 1-2, Lazio-Juventus 1-0, Napoli-Atalanta 0-3, Torino-Monza 1-0, Genoa-Frosinone. Il resto del turno si giocherà lunedì ...rtl