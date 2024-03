Atalanta | hai fatto la partita perfetta Contro il Napoli la miglior prestazione stagionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 31 marzo 2024) La tempesta, sì, ma per il. Per l’, invece, è la. Così i nerazzurri sbancano il Maradona rifilando tre sberle ai partenopei. I ragazzi di Gasperini disputano senza ombra di dubbio ladella stagione, concedendo pochissimo agli avversari e dominando sia sul piano tecnico che tattico. Una delizia per i nostri occhi. Onestamente ero un po’ preoccupato prima del match, perchè le ultime gare ci avevano consegnato un’con qualche difficoltà nel raggiungere la vittoria. Un eventuale passo falso avrebbe consentito agli azzurri di rientrare in zona Champions allontanandone ulteriormente noi. Fin dalle prime battute si è vista invece una squadra quadrata e volitiva, veloce, reattiva ed aggressiva in ...