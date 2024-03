Asili nido iscrizioni aperte Ecco le modalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024)di nuovodal primo al 30 aprile per nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024-2025. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel comune di San Miniato nati dal primo gennaio 2022 al 30 aprile 2024 compresi. Devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato ilnell’anno educativo precedente. Dal primo al 31 maggio (fino al 1 giugno per i soli nati il 31 maggio) sarannolesolo per i nati dal 30 aprile al 31 maggio (per quelli che avranno 3 mesi al 1 settembre 2024). Le domande di iscrizione (per nuovi iscritti e per già frequentanti) saranno disponibili online sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato. Per accedere al portale e presentare domanda sarà ...