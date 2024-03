Arti Marziali Coppa Italia | tante medaglie per la Wmac

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Oltre 200 atleti per un’intera giornata dedicata alle: un successo per la partecipazione e per l’organizzazione latenutasi a Pontelagoscuro lo scorso 24 marzo. La gara è stata organizzata dal Maestro Mauro de Marchi, presidenteEurope, per i ferraresi ben 27, di cui 15 d’oro, 8 d’argento e 4 di bronzo. Nel kumibo oro per Riccardo Daga, Alice Siviero e Rayan Catozzi; argento per Emma Vitale e Sara Landi. Nei kata di karate: oro per Sergio de Marchi, Matteo Lambertini, Emma Vitale, Rayan Catozzi, Federica Savorelli; argento per Sara Landi, Alice Siviero e Liviana Rovinetti; bronzo per Riccardo Manzoni, Giulio Xu e Francesco Bonora. Nel Grand Champion di kata: argento a Sergio de Marchi e bronzo a Matteo Lambertini. Nei kata ...