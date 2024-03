Arriva la nube rossa | restate in casa il più possibile | meteo | cosa accadrà tra poche ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Attenzione aldelle prossime ore. "È in arrivo un imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa che provoca cieli giallognoli estri. Pulviscolo che, in caso di pioggia, si potrà depositare su macchine e panni stesi, creando uno strato marroncino". Lo dice all'Adnkronos il tecnicorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli. "È l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, che porterà maltempo durante il weekend di Pasqua, e che sarà alla base di un costante richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali (Scirocco e Libeccio), che partono direttamente dall'Africa. Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in ...