Arriva la musica dall’Africa

(Di domenica 31 marzo 2024) Dal Sud Africa a San Gimignano per cantare alcuni bravi disacra, per la prima volta nella storia sotto la medioevale loggia del podestà palcoscenico naturale all’aperto della storica stagione lirica, in piazza duomo. Mescolati fra i molti turisti e cittadini delle torri le 35 voci del coro Akustika, fra donne e uomini della città di Pretoria diretti dal maestro Chirsto Burger (foto) si sono accomodati sotto la volta medioevale per regalare alla alcuni pezzi disacra e per chiudere il piccolo ‘concerto’ con il suggestivo e applaudito brano dell’Alleluia eseguito a quattro voci. Applausi. Ad ascoltare l’improvvisato evento musico culturale, alla spicciolata un pubblico da grandi occasioni. Ancora applausi. Il prezioso gruppo delle voci sud’africane di Pretoria aveva fatto tappa sotto le torri dopo aver preso parte a Lucca al concorso ...