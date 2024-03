Arrestato per spaccio | prende a testate la paratia e sfonda una porta della caserma

Terrore in Olanda per il sequestro di quattro persone , prese in ostaggio da un uomo a volto coperto all’interno in un bar di Ede, nella provincia di Gueldres. L’incubo è finito dopo qualche ora ... (secoloditalia)

Spacciava droga con l’auto a noleggio . Finisce in carcere - Un marocchino di 41 anni è stato Arrestato a Erba dalla Mobile di Como per detenzione di droga e denaro dello spaccio su un'auto a noleggio. Con 11 dosi di cocaina, hashish e 2.300 euro in contanti, è ...ilgiorno

Spaccio allo skate park. Hashish dei ’Muppet‘. Arrestato il pusher - La droga dei muppet. Sul panetto di hashish era raffigurato il mitico pupazzetto blu ’Cookie Monster’ (adattato come ’Pasticcino’ in Italia), personaggio del celebre programma televisivo americano ’Se ...ilrestodelcarlino

Pasqua violenta, Arrestato a Parma 52enne per stalking e lesioni: compagna salvata dai carabinieri in albergo - Un uomo di 52 anni è stato Arrestato e portato in carcere a Parma per stalking e lesioni personali nei confronti della compagna, di 29 anni. I carabinieri di Parma sono intervenuti in un albergo della ...altarimini