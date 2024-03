Arnautovic | due indizi fanno una prova | esperienza Inter al termine?

(Di domenica 31 marzo 2024) Arrivato la scorsa estate dal Bologna, la secondadi Markoall’non sta andando nel migliore dei modi. Tanto che due piste di mercato (in entrata) portano a pensare che l’austriaco possa già essere sul punto di lasciare il club. VERSO I SALUTI – Con due infortuni muscolari e prestazioni non brillantissime – salvo alcune, rare, eccezioni – l’avventura di Markodopo il ritorno all’non sta andando nel migliore dei modi. Tanto che tutti glidi mercato portano proprio verso un suo possibile addio ai colori nerazzurri già aldella stagione. Ne sono una dimostrazione l’arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi e la voglia dell’di puntare forte su Albert Gudmundsson per la prossima stagione. Resta ...

