(Di domenica 31 marzo 2024) Benedizione urbi et orbi, Bergoglio torna a chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza: “Popolazione civile stremata, i bambini ci guardano e domandano: perché tanta morte?” Fermare i “venti di guerra” in Europa, no alla “logica del riarmo”

Busto Arsizio, 27 marzo 2024 - l’appello , “abbiamo bisogno di una risposta generosa da parte di cittadini e aziende per confezionare i pacchi di alimenti che intendiamo donare il giorno di Pasqua ... (ilgiorno)

I legali di Ilaria Salis , in carcere a Budapest perché accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonanizisti, solo qualche giorno dopo Pasqua potranno fare ricorso sulla ... (fanpage)

Appello di Pasqua di Papa Francesco: “Uno scambio di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina” - Il Papa ha fatto Appello ad uno “scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina” (“Tutti per tutti!”) in occasione della benedizione urbi et orbi di Pasqua. Francesco è tornato a ...repubblica

Papa, “urbi et orbi”: fermare ogni guerra - “Solo Cristo Risorto, donandoci il perdono dei peccati, apre la via per un mondo rinnovato. Solo lui ci apre le porte della vita, quelle porte che continuamente chiudiamo con le guerre che dilagano ne ...toscanaoggi

Pasqua, Papa Francesco: «Scambio dei prigionieri in Ucraina, tutti per tutti, e tregua a Gaza. Bisogna difendere il dono della vita» - Il messaggio di Pasqua di Papa Francesco durante la benedizione urbi et orbi. «Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull’Europa e sul Mediterraneo» ...corriere