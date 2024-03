Antonio Socci | in un mondo che sanguina ci serve gesù

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il nome Pasqua viene dall'ebraico Pesach che significa passaggio (il passaggio degli Ebrei attraverso il mar Rosso, dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione). Per i cristiani è la resurrezione: il passaggio didalla morte alla vita. Ma in questi giorni (...) sembra che la settimana di Passione non passi e resti inchiodata al buio del Venerdì Santo. Infatti ilrimane sull'orlo dell'abisso, fra violenze atroci e guerre che rischiano di diventare planetarie. Papa Francesco ha portato tutte queste tragedie nelle meditazioni della via Crucis, mettendole nelle mani di, evocando le lacrime che ha versato per noi: «Hai pianto sulla durezza del nostro cuore». Cosa significa questo per i cristiani? La loro è una speranza vana? Che potere salvifico ha il loro Dio? LA MORTE DI DIO Il filosofo italiano più noto ...