Antonella Ruggiero | «Il mio canto è ancora libero»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 31 marzo 2024) L’inizio (senza provino) con i Matia Bazar e le ragioni dell’addio dopo 14 anni di successi. Quella volta, sul palco a Mosca, con i soldati come buttafuori e la cena a Tokyo con Freddie Mercury.racconta a Panorama un passato impareggiabile. E traccia il futuro: «Nel mio ultimo disco, Altrevie, ho creato una nuova lingua. Le mie parole viaggiano al contrario. Il risultato? I brani sembrano arrivare da un altro pianeta». «Lo hanno afferrato in malomodo, trascinato brutalmente giù dal palco e portato chissà dove... Non dimenticherò mai il volto gentile di quel ragazzo russo che nel mezzo di un concerto dei Matia Bazar a Mosca, durante gli anni della Guerra fredda, era riuscito a superare il muro di militari schierati davanti al palco per donarmi un fiore: nel farlo fece cadere a terra inavvertitamente il mio microfono. Da lì la ...