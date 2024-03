Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione di domenica 31 marzo 2024 | Ida Platano riceve delle sorprese inaspettate

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 31 marzo 2024)31c’è stata una nuovadella puntata del trono classico die grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni è stato reso noto che in studio ci sono state diverseper Ida, dato che il giorno precedente è stato il suo compleanno. La tronista ha ottenuto un pensiero da parte di Mario Cusitore e uno da Pierpaolo Siano, ma sembra essere stato il corteggiatore avellinese ad aver avuto la meglio. Andiamo nei dettaglianteprime per vedere cosa è successo durante le riprese.: Mario raggiunge Ida in camerino A seguito della scorsa, durante ...