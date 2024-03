Andrea Tempestini | troppo maldestro per fare il donno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Urge premessa, un goffo tentativo di auto-tutela della mia identità di maschio, almeno nel senso ancestrale del termine (forte, padrone, indiscutibile). Dunque, la premessa: sono conservatore e libertario, per certo misantropo e probabilmente misogino. Eppure, o forse proprio per questo, frano con compiaciuta insicurezza di fronte a una risposta di Caterina Guzzanti in un'intervista a La Stampa. Si parla di uomini e le chiedono come, le donne, pretendano che siano, gli uomini. «Forti e rassicuranti, affidabili e sensibili, ambiziosi ma fedeli, passionali e mai volgari, lavoratori e casalinghi, leali, presenti, padri ma non mammi, giocosi e virtuosi, sempre aperti all'ascolto. In una parola, donne». Aggiunge che «i maschi mi fanno tenerezza, non voglio che diventino donne». Quindi perché frano? Perché detesto l'idea di far «tenerezza» a qualcuno ma in un certa misura la frase della ...