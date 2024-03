Andiamo a dettare il gioco Corrado e il bel pubblico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente Giusepperispedisce al mittente le voci di un interessamento della Fiorentina per il tecnico Alberto Aquilani in una lunga intervista a un portale di Palermo. "Ha un contratto con noi per un altro anno - sono le parole del presidente ad ‘I love Palermo Calcio’. Aquilani è un giovane con idee interessanti e si è fatto apprezzare in una stagione falcidiata dagli infortuni. Adesso inizia il periodo delle voci e ormai è diventato il di moda vendere anche gli allenatori. Volendoci scherzare su chi lo vuole deve comprarlo". Tanti i temi trattati dal presidente nerazzurro, tra cui anche la sfida di domani pomeriggio all’Arena Garibaldi. "Affronteremo il Palermo mantenendo la nostra natura. Proveremo ailcome spesso facciamo, anche se non sempre quest’anno ci è andata bene - prosegue ...