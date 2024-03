Anche Djokovic ha affrontato una ‘disabilità’ | ognuno di noi deve porre attenzione a se stesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Marco Pozzi Il 27 gennaio 2010, durante un incontro all’Australian Open, Novakha un crollo: “Cercai di aprire il torace ma avvertii un senso di costrizione al petto. Invece della racchetta, mi sembra di reggere in mano il martello di Thor. Il mio corpo era a pezzi”. Non è la prima volta che gli capita; cedimenti fisici e mentali che gli impediscono di giocare. Quella partita per caso è vista in televisione dal dottor Igor Cetojevic, un nutrizionista serbo, il quale capisce che il crollo ha a che vedere col cibo. Tramite amici comuni pochi mesi dopo organizza un incontro con, mentre sta partecipando alla Coppa Davis. Igor Cetojevic gli chiede di posare la mano sinistra sullo stomaco e distendere in fuori il braccio destro, su cui esercita una pressione; poi gli chiede di poggiare una fetta di pane sullo stomaco, facendogli compiere ...